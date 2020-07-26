Матч «Манчестер Сити» — «Реал» состоится, несмотря на карантинные меры в Англии

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал», запланированный на 7 августа, состоится, несмотря на карантинные меры, введённые британскими властями, сообщает The Guardian.

Встреча должна пройти в Манчестере на стадионе «Этихад».

Со вчерашнего дня в Великобритании действует 14-дневный карантин для тех, кто въезжает в страну из Испании, где зафиксирована новая вспышка коронавирусной инфекции. Из-за этого матч «Манчестер Сити» — «Реал» оказался под угрозой срыва.

Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден объявил, что встреча «Манчестер Сити» — «Реал» попадает под исключение, введённое для спортивных клубов и съёмочных групп.

Напомним, в первом матче, который состоялся 26 февраля в Мадриде на арене «Сантьяго Бернабеу», победу одержал английский клуб — 2:1.