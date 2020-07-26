«Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00
Сегодня, 26 июля, состоится матч «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Встреча 38-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном. В бригаду войдут ассистенты Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервный рефери — Оливер Лэнгфорд.
Встреча команд в первом круге прошла 14 сентября 2019 года и завершилась победой манкунианцев со счётом 1:0.
«Манчестер Юнайтед», в 37 турах набрав 63 очка, занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лестер Сити» (62) — на 5-м месте. Лидером соревнований является «Ливерпуль», досрочно завоевавший чемпионский титул.
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