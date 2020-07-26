Лучший бомбардир «Рейнджерс» согласовал условия личного контракта с «Лиллем»
Нападающий «Рейнджерс» и сборной Колумбии Альфредо Морелос продолжит карьеру в «Лилле», сообщает Sky Sports.
По информации источника, 24-летний колумбийский форвард согласовал с французским клубом условия личного контракта. Морелос провёл несколько встреч со спортивным директором «Лилля» Луишем Кампушем. Теперь французскому клубу предстоит договориться о сумме трансфера игрока с руководством «Рейнджерс».
В сезоне-2019/2020 Морелос принял участие в 46 матчах за «Рейнджерс», забил 29 голов и отдал 10 результативных передач. Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 в чемпионате Шотландии завершился досрочно. «Рейнджерс» завершил сезон на втором месте, первым стал «Селтик».
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