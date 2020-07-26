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«Манчестер Юнайтед» победил «Лестер Сити» и вышел в Лигу чемпионов

«Манчестер Юнайтед» победил «Лестер Сити» и вышел в Лигу чемпионов
Футбол / Англия 0

В матче 38-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» проиграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс». Обслуживал матч арбитр Мартин Аткинсон, ассистировали ему судьи на линиях Ли Беттс и Константин Хатцидакис.

Счёт был открыт в середине второго тайма — на 71-й минуте Бруну Фернандеш забил гол ударом с пенальти, который был назначен за фол Джонни Эванса на Антони Марсьяле.

Второй гол забил Джесси Лингард.

«Манчестер Юнайтед», набрав 66 очков, финишировал на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Благодаря этому манкунианцы завоевали путёвку в групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/2021. «Лестер Сити» завершил сезон на пятом месте и сыграет в Лиге Европы.

Англия - Премьер-лига. 38-й тур
26 июля 2020, воскресенье. 18:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
0 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Фернандеш – 71' (пен)   0:2 Лингард – 90+8'
Удаления: Эванс – 90+4' / нет
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