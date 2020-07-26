Серхио Рамос в четвёртый раз стал отцом

В семье защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса родился четвёртый ребёнок.

«Я безгранично рад возможности представить вам Максимо Адриано. Он родился в 18:56 вечера и весит 3,270 кг. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Пилар, горжусь тобой, ты вся моя жизнь. Я безумно люблю тебя!» — написал Рамос на своей странице в «Инстаграме».

34-летний Рамос женат на 42-летней телеведущей Пилар Рубио. У них есть ещё трое сыновей — Серхио-младший (2014 года рождения), Марко (2015) и Алехандро (2018).

Рамос перешёл в «Реал» летом 2005 года из «Севильи». Сумма трансфера составила € 27 млн. В нынешнем сезоне 34-летний футболист принял участие в 35 матчах чемпионата Испании (35 — в основном составе), в которых стал автором 11 забитых мячей (шесть — с пенальти), а также получил 10 жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.