Кирьяков — об уходе 7 игроков «Динамо»: у клуба был перебор футболистов на одну позицию

Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков прокомментировал уход из клуба семи футболистов. Ранее динамовцы объявили о расставании с защитниками Владимиром Рыковым и Романом Нойштедтером, полузащитниками Артуром Юсуповым, Оскаром Хильемарком, Жоаозиньо, Антоном Сосниным, а также нападающим Кириллом Панченко.



«Нойштедтер и Юсупов — это игроки середины поля, которая была перенасыщена футболистами. В целом у каждого из уходящих своя история: Рыков уже в возрасте, Соснин давно не играет. Однако, несмотря на это, можно говорить об оптимизации. Зарплатная ведомость и сокращения перед возможными новыми приобретениями и усилениями, цель которых — удачное выступление в еврокубках. Поэтому нельзя говорить о каком-то одном факторе, повлиявшем на это решение.



Видимо, тренерский штаб совместно с руководством проанализировали ситуацию и приняли решение о сокращении. Плюс финансовая ситуация тоже сыграла свою роль. А также, как я и сказал, перебор игроков на одну позицию. Здесь можно говорить не о дублировании, а о тройном выборе. И, может быть, они были не того уровня, который бы хотели видеть. Наверняка «Динамо» строит планы по усилению той или иной позиции, в связи с чем решили отказаться от этой группы игроков. И, возможно, приобрести игрока более высокого уровня под еврокубки на ту или иную позицию», — приводит слова Кирьякова Sportbox.

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