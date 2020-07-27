Лео – второе по популярности мужское имя в Каталонии

Каталонский институт статистики проанализировал, какие имена являются самыми популярными для новорождённых в регионе, сообщает Marca.

По данным источника, в 2019 году 500 детей (8,22 % всех новорождённых мальчиков) были названы Лео в честь аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Популярнее оказалось только имя Марк, которым были названы 622 ребёнка.

В 2010 году имя Лео получили только 136 мальчиков, а в 2017-м – 433. Среди новорождённых девочек самым популярным является имя Хулия, затем идёт Мартина.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В составе каталонского клуба он провёл 729 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 633 забитых мячей, а также отдал 285 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.