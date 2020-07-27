Мирча Луческу: хочу принести радость болельщикам киевского «Динамо»
Новый главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал своё назначение в украинский клуб.
«В «Динамо» не было такого плохого периода, но я исправлю эту негативную картину. У команды есть много проблем, но я буду идти рука об руку с футболистами и буду пытаться решить эти проблемы. Я хочу принести радость болельщикам киевского «Динамо».
Болельщики смотрят на результаты. Если вы добьётесь хороших результатов, разве у вас будут проблемы с болельщиками? Я выиграл у «Динамо» много чемпионатов, когда тренировал «Шахтёр». Возможно, фанаты злятся по этой причине. Конечно, я буду бороться за успехи киевского «Динамо». Болельщики всегда аплодируют успеху», — приводит слова Луческу Anadolu Ajansi.
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- 27 июля 2020
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