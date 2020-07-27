«Ливерпуль» объявил о переходе Деяна Ловрена в «Зенит»

«Ливерпуль» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Деяна Ловрена в «Зенит».



«Все в «Ливерпуле» благодарят Деяна за его вклад в успехи команды в течение этих лет и желают ему всего наилучшего в его новом приключении», — говорится в заявлении красных.



В середине июля «Чемпионат» первым сообщил, что Ловрен близок к переходу в «Зенит». Сумма трансфера должна была составить € 12 млн.



Ловрен перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн. В завершившемся сезоне 31-летний хорватский защитник принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (9 — в основном составе), в которых стал автором 1 результативной передачи, а также получил 1 жёлтую карточку.

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