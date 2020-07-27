Деян Ловрен: счастлив и горд, что перешёл в «Зенит»
Новичок «Зенита» защитник Деян Ловрен поделился эмоциями от перехода в петербургский клуб из «Ливерпуля».
«Я счастлив и горд за то, что перешёл в «Зенит». Хочу поблагодарить Сергея Семака и Александра Медведева за то, что этот переход состоялся», — приводит слова Ловрена пресс-служба «Зенита».
В середине июля «Чемпионат» первым сообщил, что Ловрен близок к переходу в «Зенит». Сумма трансфера должна была составить € 12 млн.
Ловрен перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн. В завершившемся сезоне 31-летний хорватский защитник принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (9 — в основном составе), в которых стал автором 1 результативной передачи, а также получил 1 жёлтую карточку.
«Зенит» подписал с Деяном Ловреном трёхлетний контракт
- 27 июля 2020
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