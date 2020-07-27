Пауло Дибала получил травму
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала получил повреждение, сообщает пресс-служба туринского клуба.
Сегодня, 27 июля, аргентинец прошёл медицинское обследование, которое выявило у него растяжение мышц левого бедра. В ближайшее время Пауло будет находиться под наблюдением врачей. Сроки восстановления форварда не уточняются.
«Ювентус» за два тура до конца обеспечил себе титул чемпиона Италии. В 36 матчах команда набрала 83 очка и на 7 очков опережает ближайшего преследователя, «Интер». В оставшихся турах «бьянконери» встретятся с «Кальяри» и «Ромой».
Дибала в нынешнем сезоне принял участие в 33 матчах итальянской Серии А. На счету 26-летнего нападающего 11 голов (1 – с пенальти) и 6 результативных передач.
«Партнёры по преступлению». Дибала опубликовал совместное фото с Роналду
- 27 июля 2020
-
21:54
-
21:37
-
21:33
-
21:14
-
21:12
-
20:46
-
20:29
-
20:04
-
20:02
-
19:43
-
19:40
-
19:24
-
19:12
-
19:03
-
18:55
-
18:52
-
18:40
-
18:15
-
17:59
-
17:53
-
17:34
-
17:32
-
17:29
-
17:24
-
16:50
-
16:47
-
16:28
-
16:11
-
16:07
-
15:59
-
15:57
-
15:55
-
15:45
-
15:39
-
15:38
Партнерский контент