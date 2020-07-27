Пауло Дибала получил травму

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала получил повреждение, сообщает пресс-служба туринского клуба.



Сегодня, 27 июля, аргентинец прошёл медицинское обследование, которое выявило у него растяжение мышц левого бедра. В ближайшее время Пауло будет находиться под наблюдением врачей. Сроки восстановления форварда не уточняются.



«Ювентус» за два тура до конца обеспечил себе титул чемпиона Италии. В 36 матчах команда набрала 83 очка и на 7 очков опережает ближайшего преследователя, «Интер». В оставшихся турах «бьянконери» встретятся с «Кальяри» и «Ромой».



Дибала в нынешнем сезоне принял участие в 33 матчах итальянской Серии А. На счету 26-летнего нападающего 11 голов (1 – с пенальти) и 6 результативных передач.

«Партнёры по преступлению». Дибала опубликовал совместное фото с Роналду