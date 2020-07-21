«Партнёры по преступлению». Дибала опубликовал совместное фото с Роналду

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала опубликовал совместную фотографию с партнёром по команде, португальским форвардом Криштиану Роналду после победы над «Лацио» (2:1) в чемпионате Италии. В этой игре Роналду отличился дублем, а Дибала отметился результативной передачей.
«Партнёры по преступлению», — подписал фото Дибала.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Пауло Дибала.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Дибала провёл за «Ювентус» 31 матч, в которых забил 11 голов и сделал 10 результативных передач. Роналду в свою очередь принял участие в 30 играх, записав в свой актив 30 голов и сделав 5 голевых передач.
«Ювентус», набрав 80 очков, занимает первое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Лацио» (69) — на 4-м месте. В 35-м туре «Ювентус» на выезде сыграет с «Удинезе».
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