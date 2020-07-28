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Клопп: для меня знакомство с Фергюсоном было сродни встрече с Папой Римским

Клопп: для меня знакомство с Фергюсоном было сродни встрече с Папой Римским
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился воспоминаниями о первой встрече с бывшим наставником «Манчестер Юнайтед» сэром Алексом Фергюсоном.

«Я восхищаюсь сэром Алексом. Помню, он был первым британским тренером, которого я встретил. Мы завтракали. Не уверен, всё ли он помнит, но я помню, потому что для меня этот момент был сродни встрече с Папой Римским. Я был в восторге», — приводит слова Клоппа Goal.com.

Напомним, Клопп был признан наставником года по версии Ассоциации тренеров (LMA). Немецкий специалист получил награду, которая носит имя Фергюсона.

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии впервые за последние 30 лет. В последний раз до этого клуб становился чемпионом в 1990 году. На счету «Ливерпуля» 19 побед в английской Премьер-лиге (1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 2019/20).

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