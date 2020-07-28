Агент Яя Туре ведёт переговоры с французскими клубами

Известный ивуарийский полузащитник Яя Туре может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает RMC Sport.



По информации источника, агент 37-летнего футболиста ведёт переговоры с несколькими французскими клубами. Напомним, ранее Туре уже играл в чемпионате Франции. В сезоне-2007/2008 ивуариец выступал за «Монако».



Последним клубом Туре был китайский «Циндао Хайню», с которым он подписал контракт летом прошлого года, находясь в статусе свободного агента после ухода из «Олимпиакоса» в декабре 2018 года. В ходе своей карьеры 37-летний хавбек также защищал цвета «АСЕК Мимозас», «Беверена», донецкого «Металлурга», «Монако», «Барселоны» и «Манчестер Сити». В составе сборной Кот-д'Ивуара Туре в 102 матчах забил 19 мячей.

Яя Туре находится в расположении клуба из 4-го дивизиона Англии