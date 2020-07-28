Слуцкий: я не такого уровня тренер, чтобы быть востребованным хорошими клубами из Европы

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об опыте работы в Европе, где он возглавлял «Халл Сити» и «Витесс».
«Я безумно счастлив, что у меня был такой период в карьере. И английский опыт, и голландский. Вот правда — безумно счастлив! Всем рекомендую посмотреть сериал Sunderland ‘Till I die. Две части. Там настолько живо и правдиво показано, что происходит внутри клуба! Я сидел с полотенцем. Но сегодня я понимаю, что те предложения из-за рубежа, которые теоретически могут мне поступить, не совсем соответствуют моим… да не то чтобы амбициям, а внутреннему состоянию. Какому-то желанию. Я просто попробовал. Понял — это очень интересно. Но стоит, наверное, признать, что я не такого уровня тренер, чтобы быть востребованным хорошими европейскими командами.
Необходимо быть максимально эффективным и полезным на том месте, где ты сейчас работаешь. Я не отношусь к той категории людей, которые говорят: «Ну, вот там-то да. А у нас…» И здесь, и в Европе есть свои плюсы. Но тренер без сумасшедшей внутренней энергетики и глубочайшей вовлечённости в профессию работать не может. И тут неважно, кого ты тренируешь — коллектив любительской лиги или «Барселону», — цитируют Слуцкого «Известия».
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