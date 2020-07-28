Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спартак» сыграет с ЦСКА в 7-м и 27-м турах РПЛ, с «Зенитом» — в 10-м и 19-м

«Спартак» сыграет с ЦСКА в 7-м и 27-м турах РПЛ, с «Зенитом» — в 10-м и 19-м
Футбол / РПЛ 0

Российская Премьер-Лига обнародовала календарь на грядущий сезон. Таким образом, стали известны приблизительные даты матчей.

«Спартак» проведёт московское дерби с ЦСКА в 7-м туре, который пройдёт с 11 по 14 сентября, и в 27-м туре (23-26 апреля). Первый матч состоится на «ВЭБ Арене», второй – на «Открытие Арене».

С другим принципиальным соперником, «Зенитом», красно-белые встретятся в 10-м (2-4 октября) и 19-м (15-17 декабря) турах. Первый матч пройдёт в Москве на «Открытие Арене», второй – в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

По итогам минувшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги чемпионский титул достался «Зениту». В 30 турах подопечные Сергея Семака набрали 72 очка и опередили ближайшего преследователя, московский «Локомотив», на 15 очков. ЦСКА (50) занял четвёртое место, «Спартак» (39) – седьмое.

РПЛ представила календарь на новый сезон
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020