«Спартак» сыграет с ЦСКА в 7-м и 27-м турах РПЛ, с «Зенитом» — в 10-м и 19-м

Российская Премьер-Лига обнародовала календарь на грядущий сезон. Таким образом, стали известны приблизительные даты матчей.



«Спартак» проведёт московское дерби с ЦСКА в 7-м туре, который пройдёт с 11 по 14 сентября, и в 27-м туре (23-26 апреля). Первый матч состоится на «ВЭБ Арене», второй – на «Открытие Арене».



С другим принципиальным соперником, «Зенитом», красно-белые встретятся в 10-м (2-4 октября) и 19-м (15-17 декабря) турах. Первый матч пройдёт в Москве на «Открытие Арене», второй – в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».



По итогам минувшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги чемпионский титул достался «Зениту». В 30 турах подопечные Сергея Семака набрали 72 очка и опередили ближайшего преследователя, московский «Локомотив», на 15 очков. ЦСКА (50) занял четвёртое место, «Спартак» (39) – седьмое.

РПЛ представила календарь на новый сезон