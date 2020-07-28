Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана может перейти в «Сочи» на правах аренды
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Зенита» Эмануэль Маммана может перейти в «Сочи» на правах аренды. Стороны ведут переговоры.
Маммана перешёл в петербургский «Зенит» в 2017 году, а до этого защищал цвета «Лиона» и «Ривер Плейт». В сборную Аргентины футболист вызывался с 2014 по 2017 год. 6 октября 2019 года Маммана получил травму в матче чемпионата России с «Уралом» (3:1). У Эмануэля был диагностирован частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена. В середине июня защитник вернулся к тренировкам.
Напомним, «Зенит» стал чемпионом России сезона-2019/2020, а также завоевал Кубок страны, в финале турнира обыграв подмосковные «Химки» со счётом 1:0. Автором гола стал форвард Артём Дзюба.
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