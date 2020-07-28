Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кобель подписал четырёхлетний контракт со «Штутгартом»

Кобель подписал четырёхлетний контракт со «Штутгартом»
Футбол / Германия 0

«Штутгарт» на официальном сайте объявил о переходе швейцарского голкипера «Хоффенхайма» Грегора Кобеля.

Сумма трансфера составила € 4 млн. 22-летний вратарь подписал со «швабами» контракт до лета 2024 года.

«Всегда говорил, что мне очень комфортно в „Штутгарте“. Хочу прогрессировать с командой. Надеюсь, останусь здесь надолго. Благодарен „Штутгарту“ и „Хоффенхайму“, что клубы пришли к соглашению», — сказал Кобель.

Кобель — воспитанник «Хоффенхайма». В минувшем сезоне выступал за «Штутгарт» на правах аренды. В 31 матче во Второй Бундеслиге (31 — в основном составе) пропустил 37 мячей.

«Штутгарт» финишировал на втором месте в турнирной таблице Второй Бундеслиги и завоевал путёвку в элитный дивизион.

Марио Гомес завершил карьеру после выхода «Штутгарта» в Бундеслигу
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020