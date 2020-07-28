Кобель подписал четырёхлетний контракт со «Штутгартом»

«Штутгарт» на официальном сайте объявил о переходе швейцарского голкипера «Хоффенхайма» Грегора Кобеля.

Сумма трансфера составила € 4 млн. 22-летний вратарь подписал со «швабами» контракт до лета 2024 года.

«Всегда говорил, что мне очень комфортно в „Штутгарте“. Хочу прогрессировать с командой. Надеюсь, останусь здесь надолго. Благодарен „Штутгарту“ и „Хоффенхайму“, что клубы пришли к соглашению», — сказал Кобель.

Кобель — воспитанник «Хоффенхайма». В минувшем сезоне выступал за «Штутгарт» на правах аренды. В 31 матче во Второй Бундеслиге (31 — в основном составе) пропустил 37 мячей.

«Штутгарт» финишировал на втором месте в турнирной таблице Второй Бундеслиги и завоевал путёвку в элитный дивизион.