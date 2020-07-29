Газзаев: ЦСКА при Гончаренко за четыре года никаких результатов не показал

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением по поводу работы нынешнего главного тренера красно-синих Виктора Гончаренко.
«ЦСКА при Викторе Гончаренко за четыре года никаких результатов не показал, кроме завоевания одного Суперкубка. У «армейцев» давно не было такого неудовлетворительного в плане трофеев периода. Руководители клуба и тренерский штаб должны это понимать.
Разговоры про «молодую команду» уже набили оскомину. Очевидно, что красно-синим необходимо усиление практически в каждой позиции — в обороне, средней линии и атаке. В футболе результат определяют личности.
К сожалению, сегодня я вижу в ЦСКА только трёх футболистов, которые обладают лидерскими качествами – Акинфеев, Фернандес и Влашич. Иногда кто-то блеснёт, но стабильности не видно», — приводит слова Газзаева «Спорт-экспресс».
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