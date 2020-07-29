Мостовой оценил возможный переход Кокорина в «Спартак»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением по поводу возможного перехода форварда Александр Кокорина в московский клуб.
Ранее сообщалось, что российский нападающий может продолжить карьеру в «Динамо», «Локомотиве», «Зените», «Сочи» и «Спартаке».
«По спортивному принципу переход Кокорина, конечно, был бы усилением. Да и по остальным принципам тоже. Парень вышел из тюрьмы, за «Сочи» забил много. Класс есть, ничего никуда не делось. Никаких репутационных рисков для клуба не будет.
Пара Соболев — Кокорин была бы не хуже Дзюба — Азмун? В целом они похожи, но я не стал бы сравнивать. Потому что Дзюба и Азмун уже долго играют вместе, а так игра покажет. У Кокорина сейчас самое хорошее положение, он может выбирать, ещё и заработает хорошо», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 29 июля 2020
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