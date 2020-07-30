«Брайтон» подписал защитника «Аякса» и сборной Нидерландов Йоэла Велтмана

Клуб английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» на официальном сайте объявил о подписании контракта с 28-летним защитником «Аякса» Йоэлем Велтманом.
По данным портала Transfermarkt.de «Аякс» получил за своего воспитанника € 1 млн. Контракт игрока с «Брайтоном» заключён сроком на 4 года.
Публикация доступна в «твиттере» «Брайтона».
В прошедшем сезоне Велтман провёл за клуб из Нидерландов 30 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В 13 случаях он помог «Аяксу» завершить игру без пропущенных мячей. За сборную Нидерландов он дебютировал в ноябре 2013 года и с тех пор провёл за неё 21 матч, забив 3 гола.
Ранее «Брайтон» на официальном сайте сообщил о заключении контракта с 32-летним экс-полузащитником «Ливерпуля» Адамом Лалланой.
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