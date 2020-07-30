Александр Карапетян сообщил, что покидает «Сочи»

Нападающий «Сочи» Александр Карапетян заявил о своём уходе из клуба.

«Действительно, я покидаю футбольный клуб «Сочи». В первую очередь мне хочется поблагодарить всех болельщиков команды, мне было безумно приятно играть за «Сочи». Никогда не забуду, как меня встретили местные болельщики, как тепло они ко мне относились на протяжении всего периода, что я провёл в клубе.

Конечно, есть ощущения недосказанности, мне казалось, что я ещё принесу пользу клубу. Могу сказать, что я был в отличной форме, хорошо тренировался, старался эффективно использовать своё игровое время, но тренер делал очень мало замен. Футболист не может быть доволен тем, что играет 5 или 10 минут. Я уверен, что я бы мог дать «Сочи» больше, если бы мне давали больше игрового времени", — приводит слова игрока Sport24.