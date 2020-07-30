Батурин: история с добровольной отставкой Луческу из «Динамо» сильно преувеличена

Комментатор Владислав Батурин высказался об истории с несостоявшимся уходом Мирчи Луческу с поста главного тренера киевского «Динамо».



Напомним, Луческу возглавил «Динамо» 23 июля. Ультрас киевского клуба впоследствии выступили с заявлением, в котором назвали его назначение «плевком в глаза всем болельщикам команды». Спустя четыре дня появилась информация о том, что Луческу ушёл из «Динамо». Позже президент клуба Игорь Суркис сообщил, что Луческу по-прежнему остаётся тренером «Динамо».



«Понимаю реакцию фанатов на назначение Луческу. История сложная и неоднозначная, многих не переубедить, даже если «Динамо» при Луческу победит в Лиге чемпионов. Но надо любить не себя в футболе, а футбол в себе, не себя в «Динамо», а «Динамо» в себе, и уметь терпеть и принимать даже то, с чем порой трудно согласиться. По моей информации, история с добровольной отставкой сильно преувеличена и, скажем так, вырвана румынским СМИ из контекста, а затем подхвачена другими.



Понятно, что реакция, действия и угрозы фанатов настроения румынскому спецу не улучшили, но он знал, на что шёл, как и Суркис. Думаю, оба были к этому готовы и должны справляться, что и продемонстрировали. Как станет развиваться ситуация в дальнейшем? Вопрос очень сложный. Думаю, часть фанатов ещё долго не успокоится и будет серьёзно бузить», — приводит слова Батурина Legalbet.

Суркис — после встречи с Луческу: всё нормально. Есть у «Динамо» тренер