Луценко: постараюсь в новом сезоне как минимум повторить результат в 15 забитых голов

Нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко заявил, что попробует забить минимум 15 голов в сезоне-2020/2021.
«Спасибо тренерам и ребятам, без которых я бы не смог забить эти 15 мячей. Постараюсь в новом сезоне как минимум повторить этот результат. Тем более что с такими партнёрами это реально», — сказал Луценко в интервью пресс-службе «Арсенала».
Лучшими бомбардирами Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 стали нападающие «Зенита» Артём Дзюба и Сердар Азмун, оба забили по 17 мячей в 28 матчах. Третье место в списке лучших бомбардиров занял нападающий тульского «Арсенала» Евгений Луценко — 15 мячей. «Арсенал» занял в таблице РПЛ восьмое место.
Луценко перешёл в «Арсенал» прошлым летом на правах свободного агента, а до этого на протяжении трёх лет защищал цвета московского «Динамо». В ходе своей карьеры форвард также выступал за «Торпедо», «Ростов», «Мордовию» и другие клубы.
- 30 июля 2020
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