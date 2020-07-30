Представитель Кузяева ведёт переговоры с «Валенсией»

Как стало известно «Чемпионату», представитель полузащитника «Зенита» Далера Кузяева ведёт переговоры с «Валенсией».

Обсуждается переход футболиста в испанский клуб на правах свободного агента. Игрок по-прежнему настроен уехать в Европу.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ранее высказался о ситуации с контрактом Кузяева, который заканчивается этим летом.



Сообщалось, что французский «Бордо» проявляет интерес к Кузяеву. Игроком также интересовались «Марсель», «Валенсия», «Хоффенхайм» и один немецкий клуб, название которого не указывалось. «Бордо», испытывающий финансовые трудности, намерен укрепиться в трансферное окно за счёт свободных агентов.



В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Кузяев в 18 матчах отдал две результативные передачи. «Зенит» стал чемпионом по итогам 26 туров чемпионата.