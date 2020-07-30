Экс-тренер «Челси»: Абрамович сослал бы меня в Сибирь, если бы клуб занял четвёртое место

Бывший тренер «Челси» Авраам Грант прокомментировал выступление лондонского клуба в сезоне-2019/2020.



«Я думаю, что „Челси“ провёл хороший сезон, учитывая то, как он начался. Если бы несколько лет назад „Челси“ занял четвёртое место, Абрамович сослал бы меня в Сибирь. Но из-за сложившейся ситуации я думаю, что это хорошее место. Для Фрэнка это большое достижение. Это его первый год в качестве тренера в Премьер-лиге. Конечно, Лэмпард был опытным футболистом, но нельзя сравнивать игрока с тренером. Думаю, он хорошо управлял командой», — приводит слова Гранта Goal.com со ссылкой на Stats Perform News.

«Челси» набрал 66 очков в 38 матчах и занял четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Чемпионом страны стал «Ливерпуль».