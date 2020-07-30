«Сан-Лоренсо» сообщил о переходе Гайча в ЦСКА

Нападающий «Сан-Лоренсо де Альмагро» Адольфо Гайч перешёл в московский ЦСКА, сообщает пресс-служба аргентинского клуба.

«Адольфо Гайч продолжит карьеру в ЦСКА. Много успехов и до встречи, Танк!» — говорится в сообщении клуба в «Твиттере». Пресс-служба опубликовала видео с нарезкой моментов с участием Гайча, а также его обращение к фанатам.

«Сан-Лоренсо» принял предложение «армейцев» в размере € 8,5 млн и 20% с перепродажи, а с игроком был согласован 5-летний контракт с зарплатой € 900 тыс. в год. По информации источника, в контракте форварда с ЦСКА будет прописана сумма отступных в размере € 30 млн.



В минувшем розыгрыше чемпионата Аргентины Гайч принял участие в 12 матчах, записав на свой счёт 5 мячей. На счету игрока встреча в Кубке Либертадорес, где его команда вылетела на стадии 1/8 финала.