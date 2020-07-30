Хавбек «Химок» Аршак Корян будет выступать за сборную Армении

Полузащитник «Химок» Аршак Корян будет выступать за сборную Армении, сообщается на официальном сайте Федерации футбола страны.



«Для меня большая честь и гордость выступать в национальной команде Армении. На поле, как всегда, приложу максимум усилий, чтобы быть полезным команде. Общался с главным тренером сборной Хоакином Капарросом. Он спросил, как себя чувствую, отметив при этом, что следил за моей игрой. Он выразил желание, чтобы я начал выступления в сборной. Было ощущение, что это очень позитивный человек, готов добиться хороших результатов с национальной дружиной. Постараюсь внести вклад в успехи сборной», — отметил Корян.



Корян играл за национальные команды России среди игроков в возрасте до 16, 18, 19 и 21 года, а также выступал за сборную Армении среди футболистов до 17 лет.