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Шмейхель: де Хеа будет лидером «Манчестер Юнайтед» в течение многих лет

Шмейхель: де Хеа будет лидером «Манчестер Юнайтед» в течение многих лет
Футбол / Англия 0

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель поделился мнением о нынешнем голкипере «красных дьяволов» Давиде де Хеа.

«Де Хеа — один из лучших вратарей в Премьер-лиге в последние годы. Ему пришлось внести некоторые изменения в свою игру с приходом нового тренера. А когда вносите изменения, вы совершаете ошибки. Если не ошибаетесь, вы не учитесь.

Теперь „Манчестер Юнайтед“ занял третье место, получил шанс выступить в Лиге Европы. Думаю, в новом сезоне де Хеа будет в порядке. Считаю, он будет лидером „Манчестер Юнайтед“ в течение многих лет», — приводит слова Шмейхеля Goal.com.

Де Хеа стал рекордсменом по количеству проведённых матчей за «красных дьяволов» среди иностранцев (399), превзойдя показатель Шмейхеля (398).

Де Хеа: приношу извинения за то, что побил рекорд Шмейхеля
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