Шмейхель: де Хеа будет лидером «Манчестер Юнайтед» в течение многих лет
Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель поделился мнением о нынешнем голкипере «красных дьяволов» Давиде де Хеа.
«Де Хеа — один из лучших вратарей в Премьер-лиге в последние годы. Ему пришлось внести некоторые изменения в свою игру с приходом нового тренера. А когда вносите изменения, вы совершаете ошибки. Если не ошибаетесь, вы не учитесь.
Теперь „Манчестер Юнайтед“ занял третье место, получил шанс выступить в Лиге Европы. Думаю, в новом сезоне де Хеа будет в порядке. Считаю, он будет лидером „Манчестер Юнайтед“ в течение многих лет», — приводит слова Шмейхеля Goal.com.
Де Хеа стал рекордсменом по количеству проведённых матчей за «красных дьяволов» среди иностранцев (399), превзойдя показатель Шмейхеля (398).
Де Хеа: приношу извинения за то, что побил рекорд Шмейхеля
- 30 июля 2020
-
21:27
-
20:59
-
20:56
-
20:39
-
20:24
-
20:15
-
20:02
-
20:02
-
19:50
-
19:38
-
19:34
-
19:18
-
19:15
-
18:58
-
18:46
-
18:45
-
18:21
-
18:19
-
18:07
-
17:53
-
17:46
-
17:40
-
17:38
-
17:25
-
17:19
-
17:00
-
16:56
-
16:43
-
16:38
-
16:06
-
16:05
-
15:51
-
15:46
-
15:38
-
15:35
Партнерский контент