Орлов: Черышев не усилил бы «Зенит», это нестабильный игрок

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об информации, согласно которой российский полузащитник Денис Черышев намерен остаться в «Валенсии», несмотря на интерес со стороны петербургского «Зенита».



«Черышев не хочет в Россию, он привык к испанской жизни. Думаю, этот игрок и не усилил бы „Зенит“. Я сдержан по таланту. Смотрю — не играет он в „Валенсии“ за основной состав. Гарай вот там сразу стал играть в основе, когда ушёл из „Зенита“.

Денису под 30 лет. Он смотрится, но играет не всегда хорошо. Нестабильный игрок. Клубу из Лиги чемпионов нужно, чтобы футболист в каждом матче по 90 минут выдавал высокий темп, забивал, отдавал голевые передачи и был здоров", — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».