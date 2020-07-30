Орлов: Черышев не усилил бы «Зенит», это нестабильный игрок
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об информации, согласно которой российский полузащитник Денис Черышев намерен остаться в «Валенсии», несмотря на интерес со стороны петербургского «Зенита».
«Черышев не хочет в Россию, он привык к испанской жизни. Думаю, этот игрок и не усилил бы „Зенит“. Я сдержан по таланту. Смотрю — не играет он в „Валенсии“ за основной состав. Гарай вот там сразу стал играть в основе, когда ушёл из „Зенита“.
Денису под 30 лет. Он смотрится, но играет не всегда хорошо. Нестабильный игрок. Клубу из Лиги чемпионов нужно, чтобы футболист в каждом матче по 90 минут выдавал высокий темп, забивал, отдавал голевые передачи и был здоров", — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Денис Черышев намерен остаться в «Валенсии», несмотря на интерес «Зенита»
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