Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Суркис — игрокам «Динамо» К: если у вас с Луческу не получится, надо будет поменять всех

Суркис — игрокам «Динамо» К: если у вас с Луческу не получится, надо будет поменять всех
Футбол / Прочие турниры 0

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис сообщил футболистам, что от них могут избавиться в случае неудачного выступления команды под руководством Мирчи Луческу.

«Представляю нового главного тренера, все вы его прекрасно знаете. Многие из вас помнят, как этот тренер вас же и обыгрывал. Теперь он пришел сюда, чтобы решать другие задачи: обыгрывать тех, с кем он построил систему и команду.

Система есть, но теперь нужна ваша воля. Чтобы вы работали в тренировочном процессе и всё перекладывали на футбольное поле. Я считаю, что если с этим тренером у вас не получится, тогда я не знаю, что надо делать. Тогда, наверное, надо будет поменять всех вас. Успехов вам и всего самого доброго», — сказал Суркис в ролике, опубликованном в YouTube-канале „Динамо“.

Суркис ранее высказался о протестах активных болельщиков клуба против решения назначить на пост главного тренера Мирчу Луческу, который 12 лет возглавлял принципиального соперника команды, донецкий «Шахтёр».

«Есть рычаги, чтобы прекратить этот произвол». Суркис пригрозил фанатам киевского «Динамо»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020