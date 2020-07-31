Суркис — игрокам «Динамо» К: если у вас с Луческу не получится, надо будет поменять всех

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис сообщил футболистам, что от них могут избавиться в случае неудачного выступления команды под руководством Мирчи Луческу.

«Представляю нового главного тренера, все вы его прекрасно знаете. Многие из вас помнят, как этот тренер вас же и обыгрывал. Теперь он пришел сюда, чтобы решать другие задачи: обыгрывать тех, с кем он построил систему и команду.



Система есть, но теперь нужна ваша воля. Чтобы вы работали в тренировочном процессе и всё перекладывали на футбольное поле. Я считаю, что если с этим тренером у вас не получится, тогда я не знаю, что надо делать. Тогда, наверное, надо будет поменять всех вас. Успехов вам и всего самого доброго», — сказал Суркис в ролике, опубликованном в YouTube-канале „Динамо“.

Суркис ранее высказался о протестах активных болельщиков клуба против решения назначить на пост главного тренера Мирчу Луческу, который 12 лет возглавлял принципиального соперника команды, донецкий «Шахтёр».