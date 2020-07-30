«Есть рычаги, чтобы прекратить этот произвол». Суркис пригрозил фанатам киевского «Динамо»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис высказался о протестах активных болельщиков клуба против решения назначить на пост главного тренера Мирчу Луческу, который 12 лет возглавлял принципиального соперника команды, донецкий «Шахтёр».
«Пытался объяснить ультрас свою позицию. У нас есть сотни тысяч болельщиков. Не хочу говорить, что нам не нужны активные болельщики, но я не могу согласиться, что Мирча нам не подходит. Если будет успех, будут аплодисменты. Будет провал — будет критика в мой адрес.
В «Шахтёре» у Мирчи была история, но мне непонятны протесты ультрас. В футболе важен результат. Все должны оказать всяческую поддержку Мирче и принять моё решение. Всё должно быть законно. В противном случае у нас есть рычаги, чтобы этот произвол прекратить. Ультрас хотят управлять командой? Пускай управляют, только пускай денюжки занесут сначала сюда. Человек завоевал 32 трофея, ещё не успел приступить к работе, а его оскорбляют. Это цивилизованно?» — цитирует Суркиса Football.ua.
- 30 июля 2020
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