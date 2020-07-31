Александр Кокорин проигнорировал вопросы журналистов о «Спартаке»
Нападающий Александр Кокорин прибыл на судебное заседание, где будет пересмотрен приговор, вынесенный ему и полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву.
Журналисты в том числе задали футболисту вопросы о его переходе в московский «Спартак», однако он их проигнорировал.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Спартак» предложил Кокорину контракт на три года. Впоследствии появилась информация, что игрок принял предложение, однако генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов отказался её комментировать.
Кокорин с 2016 года защищал цвета «Зенита», а вторую половину минувшего сезона провёл на правах аренды в «Сочи». В ходе своей карьеры Александр также выступал за «Динамо». В сборную России вызывался с 2011 по 2017 год.
Кокорин — о пересмотре дела: если адвокат говорит, что шансы хорошие, то я ему доверяю
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