Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву вновь перенесён

Пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву вновь перенесён
Футбол / РПЛ 0

Судебное заседание, на котором должен быть пересмотрен приговор нападающему Александру Кокорину и полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву, перенесено на 3 августа, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, осенью 2018 года Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве. В драках пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин. Футболисты поначалу были помещены под стражу, а впоследствии осуждены на полтора года и отправлены в колонию.

Осенью 2019 года игроки вышли на свободу. Павел, с которым расторг контракт «Краснодар», перебрался в «Ростов», а Александр вернулся в «Зенит», откуда затем отправился в аренду в «Сочи».

Кокорин — о пересмотре дела: если адвокат говорит, что шансы хорошие, то я ему доверяю
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020