Пересмотр приговора Кокорину и Мамаеву вновь перенесён

Судебное заседание, на котором должен быть пересмотрен приговор нападающему Александру Кокорину и полузащитнику «Ростова» Павлу Мамаеву, перенесено на 3 августа, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Напомним, осенью 2018 года Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве. В драках пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Денис Пак и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин. Футболисты поначалу были помещены под стражу, а впоследствии осуждены на полтора года и отправлены в колонию.



Осенью 2019 года игроки вышли на свободу. Павел, с которым расторг контракт «Краснодар», перебрался в «Ростов», а Александр вернулся в «Зенит», откуда затем отправился в аренду в «Сочи».

Кокорин — о пересмотре дела: если адвокат говорит, что шансы хорошие, то я ему доверяю