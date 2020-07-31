ЦСКА сыграет товарищеский матч с «Ротором»
Московский ЦСКА проведёт товарищеский матч с волгоградским «Ротором» в закрытом режиме.
«2 августа на базе „армейцев“ в Ватутинках состоится товарищеская игра с волгоградским «Ротором» в рамках подготовки к сезону-2020/2021.
В связи с эпидемиологической обстановкой игра пройдёт в закрытом режиме без допуска болельщиков на базу", — сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
Игра начнётся в 12:00 по московскому времени. Трансляцию матча можно будет посмотреть на клубном телевидении москвичей.
Московские «армейцы» в минувшем чемпионате России заняли четвёртое место, заработав 50 очков. «Армейцы» получили путёвку в групповой этап Лиги Европы следующего сезона благодаря победе чемпиона в финале Кубка России.
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