ЦСКА отдал Максима Елеева в аренду «Акрону»
Защитник ЦСКА Максим Елеев перешёл в выступающий в ФНЛ «Акрон» на правах аренды, сообщается на официальном сайте московской команды.
19-летний игрок подписал соглашение с тольяттинским клубом сроком на один сезон.
6 июля Елеев продлил контракт с ЦСКА до лета 2024 года. В сезоне-2019/2020 защитник выступал в молодёжном первенстве.
По итогам завершённого досрочно розыгрыша ПФЛ «Акрон» занял первое место в группе «Урал-Приволжье», тем самым гарантировав себе право принять участие в ФНЛ. После 17 туров команда из Тольятти опередила ближайшего конкурента «Челябинск» на два очка.
ЦСКА в минувшем чемпионате России занял четвёртое место, заработав 50 очков. «Армейцы» получили путёвку в групповой этап Лиги Европы следующего сезона.
Источник: Родриго Бекао близок к возвращению в ЦСКА
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