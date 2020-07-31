Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса

Клубы Российской Премьер-Лиги одобрили внесение дополнений в регламент Российской Премьер-Лиги, сообщается в телеграм-канале лиги.



Начиная со следующего сезона переносы матчей из-за заражения футболистов коронавирусом осуществляться не будут. Решение будет рассмотрено на заседании исполнительного комитета Российского футбольного союза.



Напомним, минувший розыгрыш чемпионата России, как и практически все турниры в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии COVID-19. В июне соревнования возобновились, однако клубы столкнулись с проблемой, когда в некоторых командах были зафиксированы вспышки коронавируса. В итоге некоторые встречи были отменены, также принимались решения о переносе, а «Ростову» пришлось играть один матч молодёжным составом.