Клубы РПЛ проголосовали за отмену переносов матчей из-за коронавируса

Клубы Российской Премьер-Лиги одобрили внесение дополнений в регламент Российской Премьер-Лиги, сообщается в телеграм-канале лиги.
Начиная со следующего сезона переносы матчей из-за заражения футболистов коронавирусом осуществляться не будут. Решение будет рассмотрено на заседании исполнительного комитета Российского футбольного союза.
Напомним, минувший розыгрыш чемпионата России, как и практически все турниры в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии COVID-19. В июне соревнования возобновились, однако клубы столкнулись с проблемой, когда в некоторых командах были зафиксированы вспышки коронавируса. В итоге некоторые встречи были отменены, также принимались решения о переносе, а «Ростову» пришлось играть один матч молодёжным составом.
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