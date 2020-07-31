Хёведес поблагодарил болельщиков на четырёх языках и выложил прощальное видео

Бывший защитник сборной Германии Бенедикт Хёведес в «Твиттере» поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Grazie. Spasibo. Obrigado. Danke», — написал Хёведес на итальянском, русском, португальском и немецком языках. Футболист также опубликовал прощальное видео.

Последним клубом 32-летнего игрока стал московский «Локомотив», с которым он расторг контракт в начале июня этого года. В ходе своей карьеры Бенедикт также защищал цвета «Ювентуса» и «Шальке-04», воспитанником которого является.



В сборную Германии Хёведес вызывался с 2011 по 2017 год. С национальной командой стал чемпионом мира в 2014 году, а также завоёвывал бронзовые медали на чемпионатах Европы в 2012 и 2016 годах.



В минувшем сезоне защитник принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги. «Локомотив», доигравший сезон без него, занял второе место в турнирной таблице и вышел в Лигу чемпионов.