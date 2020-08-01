«Ты выбираешь вид». Роналду опубликовал фото на фоне Bugatti Chiron за € 2,5 млн

Криштиану Роналду, 35-летний португальский нападающий туринского «Ювентуса», сделал новую публикацию в одной из социальных сетей, продемонстрировав несколько своих дорогостоящих автомобилей.
«Ты выбираешь вид», — гласит подпись Роналду к опубликованной фотографии на фоне дорогостоящего Bugatti Chiron, оценочная стоимость которого составляет около € 2,5 млн.
Публикация доступна в «инстаграме» Криштиану Роналду.
Также на заднем фоне виден ещё один из автомобилей португальца – Mercedes.
Напомним, что по итогам сезона Серии А «Ювентус» стал чемпионом Италии. Эта победа стала девятой подряд (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020). Это 36-я победа «старой синьоры» в национальном первенстве. Для 35-летнего Криштиану Роналду это второй подряд выигранный трофей Серии А и третий в составе «Ювентуса», так как в 2018 году он также стал обладателем Суперкубка Италии.
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в 33 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 31 забитого мяча (12 — с пенальти), а также отдал 6 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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