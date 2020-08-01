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«Химки» расстались с Барковым, Смирновым и Тихоновым

«Химки» расстались с Барковым, Смирновым и Тихоновым
Футбол / РПЛ 0

«Химки» не стали продлевать соглашения с защитниками Александром Смирновым и Михаилом Тихоновым, а также нападающим Дмитрием Барковым, сообщает пресс-служба подмосковного клуба в «Твиттере».

В то же время новые контракты с клубом подписали нападающий Камран Алиев и голкиперы Илья Лантратов и Илья Генералов.

Ранее стало известно, что «Химки» уволили главного тренера Сергея Юрана, а пост генерального директора покинул Василий Иванов.

«Химки» по итогам досрочно завершённого сезона заняли второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги и, несмотря на проблемы с финансированием, в следующей кампании всё-таки выступят в Российской Премьер-Лиге. Команда также сыграла в финале Кубка России, где уступила «Зениту» (0:1).

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