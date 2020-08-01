«Локомотив» представил новую форму

Московский «Локомотив» представил в социальных сетях основной и гостевой комплекты игровой экипировки на сезон-2020/2021.
Пресс-служба клуба опубликовала ролик в «Твиттере».
Видео можно посмотреть в официальном аккаунте «Локомотива» в Twitter.
«Аdidas и «Локомотив» представляют домашние и гостевые игровые комплекты формы на сезон-2020/2021. Вдохновением для новой формы стали классические красно-зеленые цвета «Локомотива» и чемпионский сезон-2017/2018, в котором команда играла в футболках adidas.
Форма выполнена в традиционном стиле, отражающем победные цвета «железнодорожников». Домашний комплект – в зеленых цветах, шорты – в красном цвете. Выездной комплект полностью белый.
Футболка сшита из отводящего влагу материала Aeroready с шелковистой текстурой, который сохраняет тело сухим в любых игровых условиях», — говорится в сообщении пресс-службы.
Фото: официальный сайт «Локомотива»
- 1 августа 2020
-
11:28
-
11:19
-
11:13
-
10:47
-
10:29
-
10:08
-
10:00
-
09:53
-
09:52
-
09:51
-
09:30
-
09:01
-
07:55
-
06:16
-
04:51
-
03:32
-
03:09
-
02:48
-
01:41
-
01:25
-
01:00
-
00:58
-
00:31
-
00:23
-
00:22
-
00:14
- 31 июля 2020
-
23:41
-
23:12
-
23:00
-
22:57
-
22:38
-
22:33
-
22:12
-
22:08
-
22:01