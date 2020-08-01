«Локомотив» представил новую форму

Московский «Локомотив» представил в социальных сетях основной и гостевой комплекты игровой экипировки на сезон-2020/2021.

Пресс-служба клуба опубликовала ролик в «Твиттере».

Видео можно посмотреть в официальном аккаунте «Локомотива» в Twitter.

«Аdidas и «Локомотив» представляют домашние и гостевые игровые комплекты формы на сезон-2020/2021. Вдохновением для новой формы стали классические красно-зеленые цвета «Локомотива» и чемпионский сезон-2017/2018, в котором команда играла в футболках adidas.



Форма выполнена в традиционном стиле, отражающем победные цвета «железнодорожников». Домашний комплект – в зеленых цветах, шорты – в красном цвете. Выездной комплект полностью белый.



Футболка сшита из отводящего влагу материала Aeroready с шелковистой текстурой, который сохраняет тело сухим в любых игровых условиях», — говорится в сообщении пресс-службы.