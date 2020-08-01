Экс-вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев вспомнил один из лучших матчей в карьере.
Бывший футболист вспомнил встречу «Зенита» с «Порту» (0:0) на выезде в матче группового этапа Лиги чемпионов.
«6 декабря 2011 года. Первый выход «Зенита» в плей-офф Лиги чемпионов и, как мне кажется, один из лучших матчей в карьере.
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Накануне. «Зениту» всегда давались сложно международные выездные встречи: часто в решающих матчах не могли получить нужное количество очков. В этот раз надо было сыграть хотя бы вничью.
Каждый игрок понимал груз ответственности не только за клуб, но и за страну. Каждый ощущал дикое напряжение. Каждый задавался вопросом: «Смогу ли я сделать всё, что от меня зависит?»
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Матч. Полная концентрация на мяче. Соперник нанес 25 ударов по воротам — в таком ритме невозможно было расслабиться или отвлечься. Думаю, именно благодаря постоянным атакам и удалось сыграть на максимуме. Хотя спас ворота лишь дважды, в остальном — показал хорошую вратарскую игру, без ошибок.
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Время после. Когда прозвучал финальный свисток, ощутил полное опустошение. Первые минуты не было ни радости, ни эйфории, лишь чувство безумного облегчения, будто гора упала с плеч. Осознал происходящее только в раздевалке, когда футболисты и руководство веселились и поздравляли друг друга.
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После этого «Зенит» ещё дважды выходил в плей-офф. Но первый выход всегда будет особенным и для клуба, и для игроков. Это достижение показывает потенциал, ты понимаешь, что можешь играть лучше, способен добиться цели. Это был не просто успех, а сильный мотивационный толчок.
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В новом сезоне зенитовцы играют в групповом туре Лиги чемпионов. Из-за пандемии нас ждет другой футбол: с непредсказуемыми победами и неожиданными поражениями, из групп могут выйти команды-аутсайдеры, а фавориты — остаться позади. Надеюсь, «Зенит» пройдёт в плей-офф и подарит болельщикам много приятных сюрпризов», — написал Малафеев в "Инстаграме".
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