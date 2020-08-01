Футболисты ФК «Химки» попросили Воробьёва помочь оставить Юрана главным тренером команды

Футболисты «Химок» опубликовали открытое письмо на имя губернатора Московской области Андрея Воробьёва с просьбой разобраться в ситуации с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана по инициативе руководства клуба. Текст этого письма приводит «Спорт-экспресс».



«Уважаемый Андрей Юрьевич!



Мы, футболисты ФК «Химки», убедительно просим Вас разобраться в ситуации, которая возникла в нашем клубе. Для нас стала полной неожиданностью новость об увольнении с поста главного тренера «Химок» Сергея Юрана. Именно при этом специалисте мы решили задачу выхода в Премьер-Лигу. Под руководством Юрана «Химки» в четвертьфинале Кубка России одержали убедительную победу над московским «Торпедо» (5:1). В полуфинале мы, не имея серьёзной игровой практики в течение четырёх месяцев, в Екатеринбурге взяли верх над клубом РПЛ — «Уралом» (3:1). Наконец, в финале Кубка команда под руководством Юрана точно не выглядела мальчиками для битья в матче с грандом российского футбола — «Зенитом». Уступили с минимальным счётом после гола с пенальти, который у ряда экспертов вызвал вопросы. В самом конце той встречи мы имели реальный шанс всё перевести в дополнительное время. Так по какой же причине убирают Юрана, который даёт результат?



Уважаемый Андрей Юрьевич, нас полностью устраивает тренер Юран, в коллективе создан отличный микроклимат. Мы готовы биться за этого тренера, друг за друга, за честь региона, за наших преданных болельщиков в Премьер-Лиге. Просим Вас вмешаться в ситуацию и убедить руководство клуба оставить Сергея Юрана на посту главного тренера команды».



Подписи под этим письмом поставил 21 игрок «Химок».

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