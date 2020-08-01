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«Спартак»: сроки передачи клуба в управление болельщикам могут быть сдвинуты

«Спартак»: сроки передачи клуба в управление болельщикам могут быть сдвинуты
Футбол / РПЛ 0

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию, согласно которой процесс передачи клуба в управление болельщикам был приостановлен.

Напомним, Леонид Федун заявлял, что московский «Спартак» к 2023 году выйдет на самоокупаемость и будет передан в управление болельщикам.

«Глобально от проекта вовлечения болельщиков в жизнь и работу клуба никто не отказывается. Однако в связи с пандемией и понесенными убытками сроки могут быть сдвинуты. Первоочередная задача клуба — покрыть экономические потери и сбалансировать бюджет. «Спартак» намерен увеличить участие болельщиков в жизни клуба», — приводит слова Фетисова Sport24.

По итогам прошедшего чемпионата России «Спартак» стал седьмым.

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