Владислав Безбородов признан лучшим арбитром РПЛ в сезоне-2019/2020

Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте объявила имя лучшего арбитра по итогам сезона-2019/2020. Им стал Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

Победителя выбирали клубы — участники РПЛ.

Безбородов судит матчи Премьер-Лиги с 2007 года. В минувшей кампании 47-летний судья ФИФА отработал на 18 матчах турнира и пять раз был видеопомощником. В истории российских чемпионатов Владислав занимает третье место по количеству проведённых встреч — 224.

Сезон-2020/2021 в Премьер-Лиге начнётся 8 августа. В первый день будет сыграно два матча: «Химки» — ЦСКА (Химки, начало — в 16:00 мск) и «Тамбов» — «Ростов» (Тамбов, начало — в 18:30 мск). Остальные встречи первого тура пройдут 9, 10 и 11 августа.