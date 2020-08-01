Денис Терентьев попрощался с «Уфой»

Защитник Денис Терентьев опубликовал на своей странице в «Инстаграме» прощальное обращение к «Уфе», за которую выступал на правах аренды в сезоне-2019/2020. 1 августа 27-летний россиянин официально вернулся в «Зенит».
«Спасибо, «Уфа». Хочу поблагодарить «Уфу» за этот год, проведённый с командой во главе с Газизовым Шамилем Камиловичем и тренерским штабом во главе с Евсеевым Вадимом Валентиновичем. Ребята футболисты и коллектив — просто великолепные. Спасибо за то, что я обрёл таких замечательных друзей, они об этом знают. Благодарю болельщиков, людей и знания, которые подарил мне этот город», — написал Терентьев.
В сезоне-2019/2020 Денис помог «Уфе» в 10 матчах Российской Премьер-Лиги и 2 встречах Кубка России. Защитник записал в свой актив 1 гол.
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