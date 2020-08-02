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Бартомеу подтвердил, что Сетьен будет тренировать «Барселону» в следующем сезоне

Бартомеу подтвердил, что Сетьен будет тренировать «Барселону» в следующем сезоне
Футбол / Испания 0

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу подтвердил, что нынешний наставник сине-гранатовых Энрике Сетьен продолжит свою работу на посту главного тренера каталонцев и в следующем сезоне.

«У Сетьена есть контракт. Когда мы его наняли, мы объяснили ему, что это был проект для этого сезона и всего следующего. Оценивать работу тренера в течение нескольких месяцев с пандемией между ними очень сложно. Артуро Видаль уже сказал, что прошло мало времени, чтобы знакомства и работы.

Мы никогда не думали о смене тренера. Я знаю, что появилась некоторая информация о том, что, если он не выиграет две игры, мы сменим его, но это никогда не обсуждалось. Сетьен — наш тренер.

Мы ни с кем не разговаривали. Ни с Лораном Бланом, ни с кем-либо. С Хави я общаюсь, потому что у нас хорошие отношения, к тому же он недавно подписал новый контракт со своей командой», — цитирует Бартомеу Sport.es.

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