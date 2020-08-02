Мостовой — о переходе Кокорина: это не вариант Быстрова. Тот любил языком везде чесать

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о реакции болельщиков красно-белых на переход нападающего Александра Кокорина в московский клуб.



«Саше болельщики ничего не будут говорить. Все забудут, что у него было прошлое в «Зените». Да и он плохо о «Спартаке» не отзывался. С Быстровым было немного по-другому, он любил языком чесать везде.



В какой-то степени можно сказать, что «Спартак» кинул перчатку «Зениту». У «Спартака», как и у «Зенита» есть условия. Деньги есть — идут покупки», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Сегодня, 2 августа, «Спартак» объявил о заключении контракта с Кокориным. Соглашение форварда подписано по схеме «3+1».