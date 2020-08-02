Юран перед увольнением из «Химок» сказал министру, что не будет ложиться под «Спартак»

Телеграм-канал «Мутко против» опубликовал запись разговора пранкеров с бывшим главным тренером «Химок» Сергеем Юраном. Во время обсуждения увольнения 51-летний специалист рассказал о беседе с министром спорта Московской области Романом Терюшковым.

«Передать словами очень тяжело. Это просто рейдерский захват. Я за Московскую область переживаю и за «Химки». Туда засунули барыг, у меня других слов просто нет. Команда разбегается. Многие покинут клуб. Уже много молодых ребят ушло. То есть развал полный.

Когда мы с министром разговаривали по зарплате, по футболистам, он сказал, что вечером поедет к Шамилю Газизову (генеральный директор «Спартака». — Прим. «Чемпионата».). Я говорю: «Можно мне хотя бы список игроков, потому что у нас 8 августа матч с ЦСКА».

После встречи он позвонил мне: «Зарплату я не согласовал с Газизовым. И плохая весть: мы снова возвращаем этого спортивного директора — Сергея Егорова». Я говорю: «Вы понимаете, человек с уголовными делами. Я же вам объяснял, что это за люди». Вот такая печальная новость.

В футбольных кругах рассказывают, что Газизову надо доказать Леониду Федуну, что это правильное решение. Есть разговоры, что будет шесть очков из «Уфы», которая будет подкладываться под «Спартак», и столько же — от «Химок». Это 12 очков. Говорю министру, что это даже не обсуждается. Даже если будет намёк на сдачу, помощь «Спартаку»… Футболистами — да, чтобы прогрессировали они. А эти моменты — вы извините», — сказал Юран.