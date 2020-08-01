«Таких историй стало слишком много». Сёмин отреагировал на уход Юрана из «Химок»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал уход Сергея Юрана с поста наставника «Химок».

«Видимо, сейчас тренера оставляют по другим критериям. Результаты уже не играют роли. Когда хотят уволить, уволят. Даже если есть результат.

«Химки» прекрасно выглядели, были прекрасно организованы. Непонятно, что это за история. Видимо, очень сложная и околофутбольная. Таких историй стало слишком много.

Игроки — молодцы, поддержали. Сергея жалко, он проделал хорошую работу. Но он парень крепкий, выйдет из этой ситуации стойко», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Юран утверждает, что решение о расторжении контракта приняло руководство московского «Спартака».